Viene giù un pino di venti metri, dramma sfiorato a Guidonia

Il maltempo delle ultime ore ha sferzato anche a Guidonia dove, nella frazione di Villanova, in via Maremmana, è crollato un grosso pino. Non si registrano feriti anche se una donna, titolare di un negozio a pochi metri dall'albero caduto, è stata soccorsa per un malore.

A febbraio sempre sulla Maremmana un automobilista romeno di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da un albero. Pochi giorni dopo una donna di 41 anni era rimasta gravemente ferita dopo che un albero, alto circa 20 metri, a causa del forte vento si era abbattuto sulla sua macchina a Guidonia.