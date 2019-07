Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York

Bradley Cooper e Lady Gaga vivono insieme a New York. Verità o frizzantina fake news estiva? La rivista di gossip americana “In Touch Weekly” sostiene che il bell’attore e l’iconica cantante abbiano preso casa nella Grande Mela confermando così l’inizio della relazione. Sulla copertina si legge “Gaga ha traslocato e Bradley ha reso tutto ufficiale”. Le due star si sono conosciute sul set di “A star is born” e l’affiatamento era così realistico da sembrare reale tanto che per mesi si sono rincorse voci di un flirt, ma Lady Gaga si doveva sposare con un manager milionario e Bradley era fidanzatissimo con la top model Irina Shayk dalla quale ha avuto la figlia Lea.

Durante la notte degli Oscar i due attori hanno duettato al pianoforte in “Shallow”, la canzone identificativa del film, e sembrava mancasse solo il bacio. Poco dopo lady Germanotta ha rotto il fidanzamento e a maggio Bradley Cooper ha detto addio a Irina vanificando i tentativi di porre fine alla crisi di coppia. A distanza di un mese sono spuntate le foto di Lady Gaga e Bradley Cooper che escono insieme dal nido d’amore del West Village (casa di proprietà di Cooper), poi quelle di loro due per strada a New York e infine quelle del trasloco di lui dall’abitazione di Los Angeles. Tuttavia non c’è da aspettarsi alcun commento ufficiale da parte della coppia che, secondo una gola profonda, è molto innamorata e intende vivere il rapporto lontano dai riflettori. Esattamente come Bradley fece quattro anni fa quando conobbe Irina.