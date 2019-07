Bikini hot e lato B in mostra: chi è l'ex gieffina da urlo?

La riconoscete? È Erica Piamonte, la concorrente del Grande Fratello 16 entrata nel cuore del pubblico per la sua dolcezza ed educazione. Su Instagram la 29enne fiorentina mette in mostra un fisico da urlo e un lato B da far concorrenza a Belen Rodriguez, ma soprattutto fa spallucce agli haters che la giudicano per l'apparenza. Dopo la fine del reality show di Canale 5, Erica ha stretto amicizia con Taylor Mega, ospite nella casa di Cinecittà per una settimana, e con Gianmarco Onestini, mentre ha archiviato la conoscenza con la discussa Francesca De Andrè.