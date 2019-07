Ridotto così: la nube nera manda in tilt il quartiere Eur

Sono quattro i capannoni industriali andati a fuoco poco dopo le 16 in via del Cappellaccio, in zona Eur, nella Capitale. A causa delle fiamme è stata chiusa anche via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni. Rallentamenti su via Ostiense, dove è stato creato un varco per permettere l’arrivo di mezzi di soccorso. Chiusure temporanee anche tra via di Decima e via Monte del Finocchio, in direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni. Sul posto oltre 15 pattuglie della polizia locale di Roma Capitale mentre la nube nera avvolge e manda in tilt il quartiere.