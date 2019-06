Ore 9.37: il ponte Morandi viene giù. L'implosione attimo per attimo

Il Ponte Morandi non c'è più, inizia la fase della ricostruzione. Alle 9.37 di questa mattina le pile 10 e 11 del viadotto protagonista del tragico crollo del 14 agosto sono state fatte implodere. "La fase dinamica è durata 3-3,5 secondi. Nei giorni precedenti avevamo detto che la procedura sarebbe durata circa 6 secondi dal momento in cui ho schiacciato il pulsante a quello in cui tutte le macerie si sono assestate", ha spiegato Danilo Coppe, responsabile delle operazioni di esplosione per la demolizione.