Taylor Mega bombastica sui social: "Ce l'ho elastica..."

Taylor Mega scalda l’estate. L’influencer ha incontrato il favore del pubblico schierandosi contro Francesca De André al Grande Fratello 16 riscattando la sua brutta Isola dei Famosi. Adesso sta lavorando a un progetto con la SDL TV di Sonia Brugi, moglie di Paolo Bonolis. Ma su Instagram non è il suo carattere e la sua simpatia a tenere banco, sono le sue forme scolpite dalla palestra (e da babbo chirurgo) e quel modo audace di ammiccare alla macchina fotografica. Anche se non le manca la battuta per rispondere agli hater: “A furia di tirartela, ti si strappa” le ha scritto un simpaticone e lei: “Non ti preoccupare, ce l’ho elastica”. The winner is…. Taylor!