Dalla Aniston alla Hunziker: perché le star si danno allo yoga

Glutei d’acciaio alla Michelle Hunziker o nudo perfetto a cinquant’anni come Jennifer Aniston. Il segreto? Non aver paura di mostrarsi senza veli grazie a un corpo sinuoso, armonioso ed elastico. Jennifer ha posato per Harper's Bazaar e lastar di Murder Mystery svelando di non avere nessun imbarazzo con il proprio corpo, oggi più in forma che mai. La meravigliosa neocinquantenne, quasi tutti i giorni segue una dieta ricca di verdure biologiche, uova fresche di fattoria, pesce selvatico pescato a mano, evitando rigorosamente i carboidrati semplici come farina bianca e zucchero. Jennifer Aniston ha anche un altro elisir di lunga vita. La bellissima attrice, infatti, pratica yoga in modo regolare da oltre vent’anni. E pare che lo yoga e il pilates siano il segreto dei glutei d’acciaio anche nel caso della Hunziker. A 42 anni la showgirl è in perfetta forma grazie a un allenamento che le regala un corpo sodo e scolpito.

Perché, allora, non regalarci una fuga per tornare in forma e praticare magari un po' di yoga? Ad esempio, in uno degli scorci più belli del lago di Garda si trova Bardolino, un antico borgo di pescatori circondato da mura scaligere, antiche chiese e ville veneziane. Proprio qui ha sede la struttura italiana più all'avanguardia in campo ayurvedico, l'Hotel Caesius Thermae & Spa Resort. Il luogo perfetto per una vacanza detox a base di medicina ayurvedica, magari con l'abhyanga, il massaggio corpo a due o quattro mani, lo swedana (bagno di vapore) o l'apana, il trattamento specifico sull'addome che sblocca le tensioni e regolarizza l'intestino. E naturalmente lezioni individuali di hatha yoga, per sciogliere il corpo "incriccato" dal frenetico stile di vita occidentale. E al momento di andare a tavola, c’è anche un delizioso menù ayurvedico e per una vacanza Indian Style.

Sempre ispirato all’oriente, ideale per chi è alla ricerca di un’oasi di pace ed è affascinato dalla visione olistica delle filosofie orientali, è il Cocca Hotel Royal Thai Spa di Sarnico, un resort esclusivo affacciato sulle sponde del lago d’Iseo, antico borgo Medioevale alle porte di Bergamo. Qui il vero fiore all’occhiello è la Royal Thai Spa dove ci si può immergere in un autentico paradiso esotico; con oltre 1000 mq su cui si estende lo spazio benessere, cabine (anche per le coppie) riservate ai vari trattamenti accuratamente scelti tra quelli offerti dalle antiche discipline dell’Oriente.

Meditazione, yoga e dieta sono i pilastri dell’hotel Pfoesl di Nova Ponente, a due passi da Bolzano, che propone cinque giorni di rigenerazione e di digiuno basico per un effetto detox estremamente efficace, in una cornice unica: con davanti il Latemar, il Catinaccio e lo Sciliar il digiuno diventa un’esperienza da provare. Fino al 5 luglio e poi di nuovo, dal 6 ottobre al 10 novembre, con il pacchetto del digiuno basico di 5 notti si può sperimentare questa tecnica purificante. La settimana inizia con un consulto da parte dell’esperta di digiuno basico, Eva Zelger, che accompagna fisicamente e psicologicamente gli ospiti nel corso di tutta la settimana. La proposta comprende 2 trattamenti “Detox” creati individualmente studiando le esigenze personali; tutti i giorni si partecipa ad un rituale rigenerante in sauna. Il tutto circondati dalla natura dove è inserito l’hotel Pfoesl: 30 ettari di prati e boschi dove passeggiare e meditare. Tutti i pomeriggi si svolgono infatti passeggiate e meditazioni immerse tra gli alberi e ogni mattina viene proposta una meditazione basata sullo yoga. Mattino, mezzogiorno e sera sono previsti piatti basici e naturali preparati in modo molto creativo dal team di cucina e durante tutta la giornata sono a disposizione acqua pura di sorgente e vari tipi di tisane.

Equilibrio interiore anche al Verdura Resort by Rocco Forte Hotels, il luogo giusto per il relax grazie alle numerose attività dedicate al benessere, per nutrire mente, corpo e spirito e raggiungere il tanto desiderato equilibrio interiore con lo Yoga e il Pilates. Considerato uno dei migliori alberghi di lusso della Svizzera, il Gran Hotel Kronenhof è la destinazione d'elezione per trascorrere un soggiorno rigenerante lontani dalla frenesia della città e immersi nel suggestivo territorio dell'Engadina, una delle regioni più belle delle Alpi. La struttura propone tre esperienze capaci di rigenerare al 100% il corpo e la mente dei suoi ospiti: il Digital Detox: un fantastico soggiorno di 3 notti nel cuore delle Alpi comprensivo di spettacolari percorsi naturalistici alla scoperta del mitico lago di Staz a 1.800 m di altitudine, lezioni di Pilates e di Yoga e massaggi sensoriali, lo Yoga Summit durante il quale gli ospiti possono apprendere i segreti dello mondo dello Yoga e della meditazione con un calendario di attività studiato nei minimi dettagli, ritrovando se stessi e la pace interiore e il Mental Coaching, un soggiorno dedicato alla cura della persona, per rilassarsi e immergersi nello splendido paesaggio naturale dell'Engadina, scegliendo tra tre diversi livelli di intensità (Clarity Chat, Solution Walk e Crown Day) per staccare e ricaricare completamente le batterie.