Tatuaggio con l'errore, i social massacrano l'ex tronista

Un tatuaggio in inglese... con l'errore. L'ex tronista Sara Affi Fella ha pubblicato la foto del tattoo appena fatto proprio in mezzo alla schiena, una scritta che corre lungo la colonna vertebrale. Peccato che contenesse un errore grammaticale che è subito balzato all'occhio dei follower che hanno pesantemente criticato la giovane. Lei ha rimosso il post e si è sfogata sui social contro gli haters. “Sapete che a me non me ne frega un ca..o di quello che scrivete, perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la cattiveria no”, lo sfogo di Sara. Ma cosa si è fatta tatuare la bella ex tronista? "For those like my who never give up", "per quelli come me che non mollano mai", se solo ci fosse il corretto "me" al posto di "my".