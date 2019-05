Colpo di testa a Cannes, Chiara Ferragni si presenta così

Chiara Ferragni e il mistero della chioma: indossa una parrucca? La bellissima influencer ha sfoggiato un look completamente nuovo sulla passerella del Festival di Cannes. Un taglio netto ai capelli e un colore diverso: da biondo a biondo platino. La moglie di Fedez (a Los Angeles con il piccolo Leone) ha anticipato il “colpo di testa” in un'Instagram Story mostrando alcune ciocche cadute sotto il colpo delle forbici, ma nelle foto sul red carpet è spuntato un particolare che non doveva esserci. È bastata una zoomata su un primo piano del volto di Chiara per vedere il pezzetto di una cuffia per parrucche far capolino all'attaccatura dei capelli. Suggestione o realtà?