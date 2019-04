"In gioco per il futuro dello sport", ecco la squadra di Cuore Nazionale

"Da domani ci metteremo al lavoro per costituire un Ente di Promozione Sportiva": lo ha annunciato Andrea Di Maso, Presidente di Cuore Nazionale, ieri nel convegno "Mettiamoci in gioco per il futuro dello Sport", che si è svolto presso il Palazzo delle Federazioni del Coni. Al dibattito hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello sport e della politica, tutti convinti di voler aderire alle iniziative di Cuore Nazionale ed Associazione S. Anna che hanno sottoscritto un Patto programmatico affinché lo sport sia reale strumento di intervento sociale. Un plauso è venuto da Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, così come da Massimiliano Maselli, Presidente della XI commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, che ha sottolineato come occorrerebbe investire molto di più nello sport. "Il nostro faro", lo ha definito Di Maso. Autorevole il parere di Mauro Grimaldi, consigliere delegato Federcalcio Servizi ,che si è soffermato sulla necessità di unire la cultura allo sport. In questa ottica ha spiegato lo scopo didattico della Mostra "Un Secolo d'Azzurro", da lui curata, che ripercorre cento anni di storia della Nazionale italiana di calcio, itinerante in tutta l'Italia. Per il senatore Riccardo Pedrizzi, serve rilanciare una Comunità del Welfare con una attenzione particolare alle popolazioni più disagiate del Sud. A sua volta, Massimo Castracane, Executive Manager di Banca Generali, ha affermato che lo sport deve intercettare le esigenze delle nuove generazioni. Sono anche intervenuti, a sostegno del nuovo progetto per lo sport e il sociale, Armando Forgione, dirigente generale della Polizia di Stato e presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby, Marco Palagiano, presidente SSD Roma Calcio Femminile, Maria Beatrice Romani, co -founder "Mettiamoci in gioco", e portavoce del Festival del Cuore. Contribuiranno alla successo di questa sfida l'avvocato Pietro Madonia, partner Lex Town, e Cosimo Zecca, vice presidente Federazione Italiana Bowling. Brillante l'intervento di Sandro Corapi, noto sport mental coach, che ha raccontato come è riuscito in diverse occasioni a "mettere le ali" a tanti calciatori. Ora le ali le metterà al nuovo Ente di Promozione Sportiva.