Greta all'udienza col Papa in piazza San Pietro

Tra i pellegrini in piazza San Pietro per l'udienza generale del Papa, c'era anche la giovane ambientalista Greta Thunberg, arrivata a Roma in treno, alla stazione di Tiburtina, questa mattina alle 8.30. La 16enne svedese sotto un ombrello a quadri blu per ripararsi dal sole, ha salutato Papa Francesco al termine della catechesi, nel momento del baciamano. Stringeva il suo cartello sulla lotta ambientale.

"Ho ringraziato il Papa per la lotta per il clima e lui mi ha detto: vai avanti, Greta!" ha raccontato la giovane ambientalista svedese dopo aver salutato il Pontefice. Durante l'udienza, la 16enne stringeva un cartello con la scritta Join the climate strike (Unisciti allo sciopero per il clima).