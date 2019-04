Erica, sorpresina bomba al Grande Fratello

Al Grande Fratello 16 la fiorentina Erica Piamonte ha fatto coming out dichiarando di essere bisessuale: “Ho avuto una fidanzata ma non l’ho detto ai miei genitori. Solo mia sorella sa che sono bisessuale. Sicuramente i miei genitori mi vogliono bene ma so che li deludo in continuazione, non ho il loro appoggio. Secondo me non mi accettano per quello che sono”. Intanto la commessa toscana ha colpito gli uomini della Casa per il fisico disegnato a mano e la facilità con cui lo esibisce a tutte le ore.