Star pazze per il "wob". Chi ci ha dato un taglio

Un tempo si chiamava bob oggi è diventato Lob o anche wob, ma parliamo pur sempre del caro e vecchio caschetto. Un taglio amatissimo da sempre e che sta letteralmente facendo impazzire le star. Il taglio medio, infatti, rappresenta la tendenza hair del momento, sia oltre Oceano che in Italia, anche grazie alle moltissime celebrities che hanno sposato forme e styling di mezza lunghezza.

Giusto una manciata di settimane fa, Julia Roberts ha mostrato al mondo intero la sua rivoluzione copernicana chiamata collarbone cut, un long bob che sfiora le spalle, con una scalatura che predilige la lunghezza maggiore sul davanti, rinunciando alla sua lunghissima chioma.

Per non parlare del “lob 2.0” di Mila Kunis, altro must have di stagione destinato a cavalcare le chiome di mezzo mondo anche per la prossima stagione, almeno a guardare le passerelle autunno/inverno.

E ancora, la stella di Bohemian Rhapsody, Lucy Boynton, proprio agli Oscar ha sfoggiato un taglio magistralmente creato dalla parrucchiera di Hollywood Jenny Cho. Funziona benissimo sui capelli lisci e diventa perfetto con la frangia, la lunghezza si adatta facilmente a tutte le forme del viso.

Lob e bob sono quindi i tagli di stagione più amati, onnipresenti anche in quasi tutte le collezioni dei saloni più famosi: “Il bob dà l’immagine di una donna di carattere”, sostiene ad esempio Jean Louis David.

Ma come far stare sempre a posto il nostro taglio medio? Sicuramente una CC Cream può aiutare, come quella di Jean Louis David, un comodissimo prodotto 2 in 1, che fa sia da trattamento sia da specialità styling, ma anche WELLA EIMI PERFECT ME- BB Cream Effetto-Leggerezza, che illumina, ristruttura, idrata, disciplina e preserva dal calore della piastra o del ferro.

Da non sottovalutare nemmeno i ferri del mestiere, perfette, allora, le spazzole Ttek, sia quella piccola da borsetta con dente corto realizzata in legno di frassino certificato, sia naturalmente quella grande a denti fitti e fittissimi ideale per tutti i tipi di capelli fini, molto fini o ricci. Sbroglia i nodi dei capelli senza destrutturare lo stelo.

Come tocco finale Wax Spray by Creattiva Professional, una cera spray professionale studiata per definire e disegnare lo styling. La sua formula a base di olio di mandorle dolci e cera d’api lascia i capelli leggeri, brillanti e super definiti. E per prevenire i danni del sole anche in primavera uno spruzzo di Hair Rituel by Sisley, Le Fluide Protecteur Cheveux, uno scudo protettivo completo per schermare gli effetti nocivi del sole, dell'acqua di mare e della piscina e preservare la fibra capillare, la morbidezza, Il colore e la brillantezza dei capelli.