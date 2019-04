Ma che effetto fa: se la "dumpling skin" cambia la pelle delle star

Se provassimo a digitare su Google “dumpling skin” i risultati della nostra ricerca sarebbero soprattutto culinari. Il motivo? Semplice: questa bizzarra espressione letteralmente sta per “pelle come un raviolo cinese”. Cosa c’entra allora con la bellezza? Facciamo uno sforzo di fantasia e immaginiamo il raviolo cinese come una metafora, ecco che il risultato è una pelle lucidissima, effetto plump e super luminosa.

La guru del trucco newyorkese Nam Vo ha coniato un hashtag virale #DewyDumplings e #DumplingSkin per sintetizzare e scovare online facilmente la nuova tendenza beauty che impone una carnagione super-luminosa. Ed è la stessa truccatrice a svelare come ottenere in poche mosse un risultato #dewydumpling. Perché, attenzione, non si parla tanto di trucco – che comunque aiuta moltissimo – ma soprattutto di luminosità della pelle, con un effetto glow che pare venire dall’interno. E la tendenza Dumpling Skin sta diventando così di moda che Nam Vo ha creato anche un altro hasthtag piuttosto divertente, ovvero #glowgasm, che come è facile intuire sta proprio a indicare un piacere che arriva dal viso glassato.

E allora come si ottiene l’effetto dumpling? Tutto comincia da una solida routine di cura della pelle, a partire dal vapore, un’accurata pulizia e trattamenti ad hoc per schiarire e illuminare il viso come non mai.

La Prairie ha messo a punto un protocollo beauty per donare alla pelle una straordinaria luminosità. White Caviar Illuminating Pearl Infusion e White Caviar Crème Extraordinaire consentono di contrastare e ridurre le discromie della pelle, diminuiscono l’aspetto giallastro derivante dalla glicazione del collagene e aumenta la capacità della pelle di riflettere la luce uniformando perfettamente la superficie. Entrambi i prodotti sono arricchiti con l’Estratto di Caviale Dorato che, aiutando ad aumentare la tonicità della pelle, migliora la capacità di riflessione della luce.

Perfetto per lisciare e rimpolpare anche il nuovo Sisleÿa L'intégral Anti-Âge Sérum Concentré Anti-Rides che risveglia il potenziale antirughe della pelle, rigenerandola in profondità. Ricco di polifenoli, l'estratto di Cacao Porcelana, nuovo attivo Sisley, si abbina agli attivi di origine vegetale (estratto peptidico di Soia, estratto di Lievito di Agave Blu, estratto di foglie di Salice Bianco, di Rosa Canina e Iris) così da agire su diversi livelli nel cuore della pelle per dare una risposta completa.

Age Balance utilizza invece i pre o probiotici con Boosting Concentrate, un siero rigenerante concentrato di Guudcure. Ricco in Vitamina C (5%) e retinolo, che rispettivamente stimolano la formazione di collagene e aumentano il turnover cellulare, Boosting Concentrate agisce in profondità svolgendo un'azione levigante, rinnovatrice e illuminante per una pelle immediatamente luminosa e compatta. Inoltre, i Pre e Probiotici contenuti nella formula mantengono l’ottimale equilibrio della pelle, proteggendo il microbiota cutaneo e prevenendo i segni dell'invecchiamento.

E per quanto riguarda l’applicazione del make-up, Nam Vo consiglia di applicare un primer o una base in crema «Quando la pelle è bagnata, umida e molto idrata». Ma è anche una questione di “polso”: per far scorrere l’illuminante il polso deve andare avanti e indietro senza avere una presa molle.

Perfetto, come primer, il Trattamento Illuminante All’acqua di Uriage, un idratante flash che illumina il colorito per un effetto naturalmente luminoso grazie all’Acqua Termale di Uriage, oppure, se preferiamo un prodotto make-up la base per un look d’impatto è la terra compatta multitono illuminante Good to Glow Hypnotic per un effetto naturalmente abbronzato, perfezionato e radioso. Vision D’asie: L’art Du Détail di Chanel propone lo stick in gel setoso Baume Essentiel per una freschezza luminosa. Può essere applicato su tutto il viso: sugli zigomi, per un risultato fresco luminoso; sulle guance, prima di applicare il fard in crema, per un effetto bagnato; sulle palpebre, per un risultato brillante; sull’arcata sopraccigliare, per una migliore definizione. “Fresco e neutro, il rosa può essere utilizzato ovunque”, afferma Lucia Pica. “Leggero, scolpisce il viso senza però appesantirlo”. Anche Glow 2 Go di Clarins scolpisce e illumina il colorito in un… flash. Illuminante e blush allo stesso tempo è un doppio stick pensato per sublimare i tratti: glowy pink per un look olografico e audace, golden peach per una bellezza sun-kissed. Collistar, infine, propone una chicca: le sue nuove Gocce preziose si fondono sulla pelle. Due, tre gocce appena faranno risplendere di sensualissimi bagliori i punti strategici della bellezza, zigomi, arcata sopraccigliare, décolleté.