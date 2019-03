Auguri Bianca Balti, la top italiana compie 35 anni e festeggia così

La top model Bianca Balti fa 35. La modella italiana, da tempo residente a Los Angeles con Mia la figlia più piccola, ha festeggiato il compleanno il 19 marzo scorso in compagnia del nuovo compagno (mai chiariti i motivi della rottura con il neo marito, Matthew McRaw nda) e di numerose amiche tra le quali Elisabetta Canalis. La Balti, testimonial di “Dolce&Gabbana”, vive in modo semplice la sua notorietà: poche feste e molto surf sulle onde californiane come si vede nelle foto postate su Instagram dove vanta 1 milione di follower. Da pochi mesi, la bellissima Bianca è anche imprenditrice: ha avviato una linea premaman realizzata da tutte donne.