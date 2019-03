"Tutte put...". E la sexy influencer risponde così a Mughini

Taylor Mega, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sta facendo discutere per il suo stile di vita extra lusso e ha attirato l’attenzione dello scrittore e giornalista Giampiero Mughini che in una lettera aperta a “Dagospia” ha scritto: “Ho il sospetto che sia una sorta di trabocchetto semantico. Chi diavolo siano questi e queste “influencer” io non ne ho la più pallida idea. Ai nostri tempi c'erano foto cento volte meno attizzanti. Pose di fanciulle di cui avrei detto allora che erano delle “pu***nelle” molto invitanti”.

La friulana ha risposto per le rime: “Se ti leggono è perché parli di noi”. E poi ha continuato ad alimentare il suo business con scatti decisamente osé.