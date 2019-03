La primavera in testa tra riccio retrò e caschetto scalato

La primavera è alle porte e il cambio di stagione è soprattutto uno stato mentale che si riflette su ogni “accessorio” femminile, a cominciare da quello più importante, vale a dire la nostra testa. Le prossime collezioni offrono soluzioni perfette per ogni stile, capriccio e lunghezza, purché la parola d’ordine sia cambiare! Ecco allora le tendenze capelli di primavera, tutte all’insegna della

leggerezza.

La Biosthétique Academy Collection Spring - Summer 2019 punta proprio su forme morbide e fluide, a cominciare da The Goddess, che presenta una forma rotonda anni ’70. Via libera a ricci morbidissimi vagamente retrò. Sublime Punk è l’altra anima della collezione che nasce dal desiderio di esplorare il look casual punk in tutte le sue sfaccettature, ideale per chi vuole osare più che cambiare.

Outline by Art Hair Studio è invece la Collezione PE 19 del gruppo stilisti partner Wella tutto concentrato su intrecci, tensioni e giochi di connessione. Maurizio Contato, direttore creativo di Art Hair Studios, predilige forme rigorose e concettuali, così che i capelli diventano fili narranti: creano giochi di movimento e disegni arditi come scarabocchi infantili. Con sfumature delicate ed effetto shade layering, il colore punta alla massima personalizzazione e sceglie nuances morbide per armonizzarsi col viso. La palette cromatica è delicata e all’insegna della naturalezza, dal brunette al castano con accenti cromati fino al rose wood. Nel mondo dei biondi spazia dall’optical white effetto refrigerante al satin blonde estremamente raffinato. Via libera anche ai tagli dei capelli XXL o di media lunghezza modulabili all’insegna della naturalezza. Per le acconciature, via libera a maxi trecce attorcigliate effetto bouquet e ciocche simili a spighe di grano o, in alternativa, torchon sottile e fili di rame intrecciati come cromosomi avvolti in una spirale effetto wet.

PORTRAITS, la nuova collezione di James Longagnani e del suo team di hair stylist, spazia da quello di una moderna Valentina con carré destrutturato, a quello di una bellezza botticelliana, che lascia liberi i capelli lunghi, appena mossi da onde tenui e delicate; volumi eighties con frangia bombata per le lunghezze medie e chiome importanti in stile anni ’70 come quella di una magnetica Fara Fawcett, giocano sui toni caldi in armocromie impercettibili. Qui le colorazioni sono calde, le nuance vibrano su note Mat. Per esaltare il movimento di una frangia importante, appoggiata sullo sguardo, si gioca con le luci e le ombre di colori

mixati in armonia.

Nella Collezione Primavera-Estate 2019 di TheBestClub, l’allure vintage degli anni '30, '40 e '50 si coniuga alla contemporaneità di bob e pixie asimmetric, mentre le onde si destrutturano e diventano più naturali. E per l’uomo, si gioca tra geometrie e contrasti di colori. Le icone non sono solo riferimenti di stile, ma anche ambasciatori di una fluidità culturale che lega insieme Oriente e Occidente, Nord e Sud del mondo. Il colore si ispira alla natura e al food. Fiori e frutti, semi e ortaggi, spezie e salse creano una palette variegata e multitono per biondi, castani, rossi e bruni. Orchidee e uve merlot, chicchi e polvere di caffè, castagne e zucche, anice stellato e salsa di soia, barrette al cioccolato e kataifi sono i riferimenti cardine per colorazioni piene e golose.

TRAME, infine, è un intreccio di sospiri e respiri, emozioni e visioni che si intersecano in un vento infinito di sensazioni e ricordi. È la nuova collezione PE 2019 di MITÙ ideata dai direttori creativi Dario Manzan e Carlo Di Donato, fatta di contaminazione, nomadismo, e neologismi sono i cardini degli styling donna ed uomo proposti: bob sofisticati, tagli medi che sfiorano le spalle con morbidezza e naturalezza del movimento, oppure cortissimi ma sbarazzini, essenziali o corposi.