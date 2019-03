Fedez disegna le sue magliette. Bagno di folla tra Fiorello e Balzaretti

Bagno di folla e tanti vip in piazza di Spagna per l'arrivo di Fedez nello store di Diesel. Il rapper è arrivato nella Capitale per presentare la nuova capsule collection - Diesel X Fedez - prodotta da Renzo Rosso. Tra gli amici del patron della griffe anche Beppe Fiorello, Vittoria Belvedere, Federico Balzaretti, Michela Quattrociocche.