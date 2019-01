Madonna che capelli. La svolta estrema della popstar

Madonna che capelli! È proprio il caso di dirlo dopo aver visto l’ultima foto postata dalla cantante su Instagram. Madonna Louise Veronica Ciccone, 60 anni, è l’incarnazione vivente della parola camaleontismo. Ha dato un taglio netto ai capelli biondi a favore di un’acconciatura cortissima tinta di nero corvino. Vero o falso? E’ solo una parrucca alla Ilary Blasi come dimostrano le teste-manichini alle sue spalle. Sotto il mini caschetto si nasconde la sua chioma fluente. La controprova è nelle teste manichini alle sue spalle.

Visualizza questo post su Instagram But what if................... #photobomb Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: Gen 18, 2019 at 6:42 PST

Madonna scrive: “Ma cosa se…” ovvero cosa pensereste se mi facessi questa piega? Ma i follower non le sono d’aiuto perché si dividono in chi grida al misfatto e chi adora la parrucca a pixie cut nero lucente. Dopo tre anni di pausa e il trasferimento a Lisbona per stare vicina al figlio calciatore dello Sporting, la popstar sta sperimentando look e outifit perché è in procinto di tornare sulle scene con un nuovo album il cui titolo dovrebbe essere “Magic” e un nuovo tour a fine anno.