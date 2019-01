Esplosione sull'Appia Antica, salta in aria la villetta

Non è in pericolo di vita l’uomo intossicato dopo l'esplosione avvenuta questo pomeriggio in una villetta via Erode Attico 54 dove si trovava con la moglie trasportata anche lei al policlinico di Tor Vergata per accertamenti. Al momento della deflagrazione la donna era all'interno della casa mentre l'uomo all'esterno. Secondo i primi rilievi sembrerebbe che la caldaia sia esplosa per un malfunzionamento tecnico. La villetta esplosa è quella dei vicini di casa dell'attrice Gina Lollobrigida: è stato il manager della star a soccorrere immediatamente i feriti poco dopo l'esplosione. Sul posto i carabinieri della Stazione di Quarto Miglio.