Pelle, labbra, occhi e unghie: se il corallo diventa stile di vita

Il 2019 sarà un tripudio di energia, anche nel mondo beauty. A dirlo è il colore Pantone dell’anno, vale a dire il «Living Coral», una tinta versatile, perfetta su pelle e capelli, che sta praticamente bene a tutte e diventa ultra chic con qualche piccolo accorgimento. È una delle nuance più amate dall’attrice Emma Stone che l’aveva già sfoggiata al Festival del Cinema di Venezia 2018 e ora prepariamoci a una bellezza a tinte corallo.

Come dicevamo, il «Living Coral» è un colore molto versatile, perfetto su pelle, labbra, occhi e unghie, che si adatta molto bene a ogni tipo di incarnato. Può infatti scaldare una carnagione pallida o uniformare un colorito spento. È capace di trasformare ogni look facilmente e nella texture opaca diventa molto raffinato.

Ma di che colore stiamo parlando esattamente? Del corallo! Quindi di una nuance che si regge perfettamente in equilibrio tra rosa, arancio e pesca e che a seconda dell’uso può essere più o meno acceso. Prepariamoci a indossarlo su occhi, zigomi, labbra e dita, godendo della sua allure energetica e gioiosa. Il Living Coral incarna proprio la giocosità e la volontà di connettersi con la natura. Dunque, un colore caldo, vivace, spensierato, simbolo di ottimismo e desiderio.

Ma vediamo come si traduce in termini beauty. Il corallo mette in risalto piacevolmente i toni delle castane, sugli occhi e sulle labbra ma anche come blush. Per le più chiare, invece, il consiglio è di puntare sul corallo per un solo dettaglio make-up del viso, tra occhi e labbra. Per le rosse, poi, è la nuance migliore in assoluto e su di loro il maquillage Living Coral è davvero perfetto.

Ecco allora le regole per applicare il corallo nel make-up. Il corallo mette in risalto praticamente tutte le tonalità degli occhi. Il suggerimento è di applicarlo a piccoli tocchi e sfumarlo accuratamente salendo verso le sopracciglia. L’ombretto nella tonalità Coral della linea Claudia Schiffer Makeup ha una formula altamente pigmentata e facile da sfumare per una finitura uniforme e impeccabile, senza mai creare linee.

Anche sulla pelle il corallo è perfetto come uniformante, Clarins propone SOS Primer 03 coral con pigmenti delicatamente arancioni, una base correttiva controbilancia in modo mirato le macchie di pigmentazione azzurre, uniformando all’istante le irregolarità del colorito. Sugli zigomi un tocco di blush color corallo dà un’immediata luminosità, appena sotto lo zigomo lo farà sembrare più alto, più vicino alla linea mediana regalerà un effetto bonne mine. Bourjois Blush liquido Instant Healthy Drop nella shade Apricot ha una formula fluida e ultra-fresca garantisce un finish luminoso a gote e labbra, mentre da Rimmel, il fard maxi è ideale per ricreare un look effetto bonne mine ultra femminile donando al viso un aspetto sano, naturale e radioso. BioNike Glam Touch Fard In Crema regala un finish impalpabile e satinato per esaltare gli zigomi con un morbido tocco di colore, donando un incarnato sano e naturale.

Infine, le labbra: perfetto in texture trasparenti e lucide o anche iridate con riflessi dorati. Perfetto il Rossetto liquido 24h n°220 di iCare Makeup indelebile, che una volta steso sulle labbra, in pochi secondi asciuga, assumendo un colore satinato. Dolomia invece propone un lucidalabbra idratante che si fonde con le labbra regalando una perfetta sfumatura living coral. Contiene pro-ceramide vegetale con azione emolliente, microsfere di acido ialuronico con azione filler idratante, vitamine E-C con azione antiossidante, microcristalli con azione illuminante ed estratto di Rosa alpina. Per chi ama i rossetti cremosi c’è Giulietta di Antos, con pregiate materie prime di origine vegetale e una miscela di burri e oli (illipè e mango) che consentono una profonda idratazione long lasting. Un occhio all’ambiente anche per il packaging realizzato in PLA, una plastica che in fase di produzione non richiede l'utilizzo di petrolio, ma deriva dal mais ed è biodegradabile.

E sui capelli? Il corallo sta bene con tutti i colori dell’iride, dall’azzurro al verde per risaltarli fino al marrone per scaldarli.