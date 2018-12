Marcuzzi e Facchinetti. Famiglia allargata per il Capodanno alle Maldive

Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive per festeggiare il Capodanno, ma non era da sola. Con lei la figlia Mia e il marito Paolo Calabresi Marconi. Ma la Marcuzzi ama la sua famiglia allargata e dopo aver trascorso il Natale con l’ex Simone Inzaghi, padre del figlio Tommaso, ha deciso di salutare l’Anno Nuovo in compagnia dell’ex Francesco Facchinetti, papà della piccola Mia, e sua moglie Wilma Faissol. Tutti insieme appassionatamente al Four Seasons Resort Maldives. Oltre all’elisir di lunga giovinezza, la Marcuzzi sembra aver trovato anche la ricetta giusta per vivere in armonia con gli ex grandi amori e le loro nuove mogli.