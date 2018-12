Nicolò Zaniolo conquista la Roma e pure mamma Francesca fa innamorare i tifosi giallorossi. Il centrocampista, 19 anni, è arrivato a giugno nella trattativa con l’Inter per Nainggolan (che adesso vorrebbe ritornare nella Capitale, nda) e ha impressionato per tecnica e bravura. Sugli spalti ad applaudire quello che gli addetti ai lavori considerano l’erede di Totti, c’è sempre la madre Francesca Costa, 41 anni, ed ex wag. La donna, tifosissima della Roma, ha sposato Igor Zaniolo noto attaccante di serie B e C tra il 1992 e il 2013. Mora, capelli lunghi e occhi da cerbiatto conta oltre 8 mila follower sull’account privato di Instagram. Quando il figlio scende in campo è al settimo cielo: riunisce due pezzi del suo cuore...