Meghan e Kate, mai così vicine: come stanno le cose tra le duchesse

Che Natale sarebbe senza uno sguardo alla Royal Family più famosa della Terra? C’era grande attesa per l’arrivo a Sandringham di Kate Middleton e Meghan Markle, ebbene nel giorno di Natale le due primedonne di casa Windsor hanno sfilato sorridenti l’una a fianco all’altra. I Duchi di Cambridge e i Duchi del Sussex hanno raggiunto la residenza di Sandringham nel Norfolk così come imposto dalla Regina Elisabetta apparsa raggiante e in ottima forma in un delizioso tailleur bianco neve con profili rosa.

Kate al braccio del Principe William e Meghan a quello del Principe Harry hanno camminato vicine, hanno scambiato qualche parola in modo amichevole e si sono scambiate diversi sorrisi come a voler fugare le voci che le vorrebbero in perenne contrasto dal giorno delle nozze con il più piccolo dei figli di Lady Diana.

Eppure, diversamente da un anno fa, i Duchi del Sussex hanno preferito “stringersi” nella magione di Sandringham anziché alloggiare insieme al futuro re William d’Inghilterra e famiglia nella residenza d’epoca georgiana ad Anmer Hall. Inoltre circola insistente l’indiscrezione che Kate Middleton sia incinta del quarto figlio. Se fosse vero, ancora una volta “ruberebbe” la scena a Meghan in attesa per aprile del primogenito di Harry.