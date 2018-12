Monte e Salemi, selfie bollenti: la favola continua dopo il GF Vip

E alla fine arriva Giulia Salemi. L’esuberante, casinista, power italopersiana avrebbe vinto le resistenze di Francesco Monte, “sfreezzato” il suo cuore di ghiaccio e tirato fuori il lato cucciolone. Dopo una lunga fase di incubazione durante il Grande Fratello Vip 3, l’amore sarebbe sbocciato. È stato l’ex gieffino a mandare in visibilio i follower pubblicando una foto in cui era a letto insieme alla bella Giulia e ci ha aggiunto pure un cuoricino rosso. E poi baci e coccole in pubblico a Milano fino a un’Instagram Stories in cui la Salemi è in partenza per Piacenza dove trascorrerà le feste di Natale. Monte scherza: “Eccola la piccola nutria in partenza per Piacenza, la bipolare, triste e felice, triste e felice, come back”. Che sia la volta buona per Monte?