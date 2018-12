Mamma suicida nel Tevere, sparite le gemelline di sei mesi

Ha tolto dalla culla e preso in braccio le sue due gemelline di 5 mesi, è uscita di casa senza far rumore e si è gettata nel Tevere. È la drammatica sequenza di una vicenda iniziata all'alba. Secondo alcuni testimoni, intorno alle 6.30 la donna, 38 anni, si è lanciata nelle acque del fiume all'altezza di Ponte Marconi a Roma, nel quartiere Testaccio. Solo dopo poche ore il tragico rinvenimento del corpo verso le 12, dopo l'allarme di un passante, e nessuna traccia delle piccole. La scomparsa è stata denunciata dal marito che al risveglio non ha visto né la moglie né le sue due figlie. La disperazione e la corsa dalla polizia e il riconoscimento del corpo. Intanto i vigili del fuoco sono al lavoro per ritrovare le bimbe.