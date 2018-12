"Foto scandalosa in camerino". E la Clerici sbotta

Verrebbe da dire "a chi tocca non si ingrugni". Stavolta è toccato ad Antonella Clerici passare per le Forche Caudine dei benpensanti e dei paladini del buon costume da pc. La Clerici ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui in camerino studiava la scaletta del programma e ha scritto: "Ripasso cartoncini, pronta per @telethonitalia ... quest’anno con una particolare emozione nel cuore… A tra poco, vi aspetto ! #rai1". Ma l’occhio degli utenti è caduto solo sul prosperoso décolleté esplosivo e sono partite critiche e insulti.

Qualcuno l’ha accusata di usare mezzucci per fare ascolti, qualcun altro di essere volgare, altri ancora di essere fuori luogo perché “non tieni le tue grazie per il tuo uomo". Addirittura un utente le ha scritto: "Non è un porno" e contro di lei, la diretta interessata, alla fine è sbottata commentando che le cose per cui scandalizzarsi dovrebbero essere altre: "Indosso una maglietta nel mio camerino" ha scritto la Clerici. Alla fine i due post "incriminati" sono stati cancellati ma sono rimasti ben visibili quelli della maggior parte dei fan che, per fortuna, hanno messo all’angolo i soliti haters per passione.