Villaggio Coldiretti, il Circo Massimo diventa una grande fattoria

Sono migliaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori da tutta Italia scesi in campo al Circo Massimo di Roma per far "salpare" l'Arca di Noè dell'agricoltura italiana al Villaggio della Coldiretti aperto fino a domenica inclusa. Un evento dove vivere un giorno da contadini e scoprire i cibi, le piante e gli animali salvati dall'estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai "sigilli" di Campagna Amica.

Lo riferisce una nota di Coldiretti, che spiega: "E' stata allestita la più grande fattoria mai realizzata in una città con le razze più curiose che popolano le stalle e le campagne italiane, dalla capra valdostana al maiale nero dei Monti Lepini fino all'asino dell'Amiata, ma è possibile anche scoprire i formaggi, i salumi, la frutta e gli ortaggi 'dimenticati' che assicurano all'Italia il primato nella biodiversità alimentare, dai fagioli del Purgatorio di Gradoli alla patata Cojonaria del Friuli".

A visitare il villaggio il vicepremier Matteo Salvini, il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco Virginia Raggi, insieme al presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.