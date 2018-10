Niente trucco o quasi, look studiatamente casual, sguardo che vuole essere intrigante davanti all'obiettivo di Oliviero Toscani. Maria Elena Boschi fa la modella per un giorno nel servizio pubblicato oggi dall'edizione italiana della rivista Maxim, che dedica all'ex ministra e sottosegretario la copertina del magazine.

L'operazione simpatia in salsa glamour informale di MEB si traduce così in queste immagini pubblicate da "la rivista più autorevole degli uomini di successo", questo il claim del magazine, che ritraggono la deputata del Pd, di professione avvocato, nella casa di famiglia in Toscana. "Il meglio deve ancora venire", è il titolo del servizio. Ai posteri l'ardua sentenza.