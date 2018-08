Belen e Iannone, estate a gonfie vele

Vento in poppa e carezze in curva tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A fine estate è di nuovo passione tra la bella argentina e il centauro della MotoGp. La coppia era entrata in crisi a inizio maggio: la Rodriguez espresse il desiderio di mettere in pausa il rapporto e dedicarsi al lavoro dopo la deludente stagione tv culminata nel flop di “Tiki Taka, dalla Russia col pallone”. Partita per Ibiza ha preso in affitto una villa diversa da quella di Iannone, ma i due si sono visti spesso. Stessa spiaggia, stesso mare, stesso amore. Il 9 agosto sul profilo Instagram della showgirl la dedica al fidanzato: “Felice compleanno a te e che ogni cosa possa essere come tu desideri...meriti tutto il meglio di tutto, già sai...❤️❤️❤️❤️ @andreaiannone”. Sembra che lui abbia avuto tanta pazienza e che l’abbia riconquistata dandole certezze sul loro amore. Adesso i baci e la complicità ritrovati sulla copertina del settimanale “Chi”.