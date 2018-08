La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, compie oggi 37 anni. Dai blue jeans agli abiti conformi all'etichetta reale, ecco tutti i look dell'attrice diventata principessa.

Meghan trascorrerà il suo compleanno con il marito, il principe Harry, partecipando al matrimonio del migliore amico di lui, Charlie van Straubenzee, con la videomaker Daisy Jenks. Alle nozze, celebrate nel Surrey, sono invitati anche William e Kate.

Harry sarà il testimone dello sposo: la sua amicizia con Charlie risale ai tempi in cui i due frequentavano la Ludgrove Prep School in Berkshire, periodo in cui Charlie e il fratello Thomas, di cinque anni più grande di lui, si sono legati moltissimo ai due fratelli William e Harry. Thomas è padrino della principessa Charlotte, Charlie è stato testimone di Harry.

Appena un anno fa, Meghan festeggiava il suo 36mo compleanno, con Harry, in Botswana. Poi il fidanzamento, la scelta di Meghan di rinunciare alla sua carriera di attrice, il matrimonio, il 19 maggio scorso.