Morphoz il prototipo elettrico di Renault

Ecco come Renault immagina la mobilità del futuro, in città in cui ci sono meno ingorghi, gli utenti condividono la strada con intelligenza, una città più silenziosa ed eco-responsabile. In questa città del futuro viaggia un’auto modulare come la MORPHOZ, il prototipo pensato dalla casa francese come risposta alla mobilità del futuro. Il Gruppo Renault traccia la mobilità del mondo che verrà con la sua concept car MORPHOZ. Un veicolo ecologico e modulare. Un veicolo su misura, che si adatta agli spostamenti quotidiani, ma anche ai viaggi su lunghe percorrenze. Un veicolo personale da condividere, quando non si utilizza. Un veicolo per guidare e lasciarsi guidare. Un veicolo che risponde alla grande varietà di esigenze e attività umane e che incarna tre grandi evoluzioni: la transizione verso il full electric, la trasformazione delle città in smart cities e i nuovi modelli di condivisione. A lungo termine, la maggior parte delle auto sarà elettrica, ma per svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica, i veicoli a “zero emissioni” non devono trovarsi alla fine della catena: sono e saranno sempre più integrati in un ecosistema elettrico smart, quello delle smart cities. Proprio come nell’isola di Porto Santo, con la sua rete di energia condivisa e, al centro di tutto, le batterie.