Incredibile Nissan GT-R50 Italdesign

Avremmo dovuto vederla in anteprima a Ginevra. Avremmo voluto provarla in strada, questa super bestiaccia, perché sono 720 i cavalli che scalpitano sotto il cofano della versione “By Italdesign” della Nissan GT-R50. L’auto è già nota per le sue performance e questa versione monta il V6 Biturbo di 3.8 litri, sottoposto ad una bella cura anabolizzante, assemblato a mano dalla “Nismo” (ramo corsaiolo della Nissan). La presentazione, per noi della stampa ovviamente virtuale, c’è stata sul circuito “Tazio Nuvolari” di cervesina (PV). Gli interventi riguardano anche allestimento ed elementi che sportivizzano ed impreziosiscono la carrozzeria. Questa versione stradale limitata, le cui consegne inizieranno entro la fine dell’anno, sarà tirata in soli 50 esemplari, per il momento, perché le richieste già fioccano. I pochi fortunati, che riusciranno ad aggiudicarsene una, potranno anche accedere ad un programma di personalizzazione, che consente di adottare alcune delle livree sportive più caratterizzanti del modello. Del prezzo si sa poco, di sicuro, con un milione di euro vi danno il resto