Mustang Fastback 55 Years, il viaggio continua

Abbiamo provato la nuova Mustang Fastback edizione 55 Years, la sportiva dell'Ovale blu che festeggia il cinquantenario della nascita dell'icona Mustang. Bellissima, fascino invariato, stessa adrenalina al volante e quel piacere di guida tipico della trazione posteriore. L'auto del nostro test poi è pensata proprio per il mercato europeo equipaggiata con il nuovo motore EcoBoost 2.3 litri da 270 cavalli al quale sono stati montati degli scarichi che rendono il suo suono molto simile a quello del potentissimo V8 da 5.0 litri che equipaggia invece la versione top di gamma. Ma anche questa Fastback, che non passa di certo inosservata, è divertimento allo stato puro su strada. Costa 43 mila euro di listino, la versione da noi provata con optional compresi tocca quota 45.950 euro chiavi in mano.