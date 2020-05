Porsche 911 Targa integrale, che scoperta

Arriva sul mercato la terza variante di carrozzeria della nuova 911, con trazione integrale, a nostro avviso: la più affascinante. Parliamo della “Targa”, una via di mezzo tra la coupé e la cabrio, con la parte superiore del tettuccio, che scompare automaticamente dietro il lunotto, in 19 secondi. Due le varianti: Targa 4 e 4S, ma veniamo subito al dunque. La motorizzazione è affidata al 6 cilindri boxer di 3.0 litri, con doppia sovralimentazione, che sulla 4 sviluppa 385 Cv e, se abbinato al pacchetto Sport Chrono, è in grado di spingere l’auto da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. Sulla 4S i Cv salgono a 450 e qui parliamo di uno 0-100 da 3,6 secondi. Le velocità massime sono, rispettivamente (per buona pace degli autovelox), di 289 e 304 km/h. Di serie c’è un cambio automatico a doppia frizione ed 8 rapporti (PDK), ma la 4S, per gli amanti del puro piacere di guida (in questo caso, però, dovrebbero optare per una posteriore pura), è ordinabile con un manuale a 7 rapporti. Identico il sistema di trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM), che privilegia, sempre, il posteriore. Per la prima volta, disponibile sulle Targa 4x4 il Porsche InnoDrive che include il sistema adattivo di regolazione della velocità, dotato di funzione Smartlift, tramite la quale è possibile regolare l’altezza da terra, soprattutto per rendere l’auto guidabile sulle strade di tutti i giorni. Le Targa hanno anche la modalità Porsche Wet nella dotazione di serie: sensori montati nei passaruote anteriori rilevano la quantità di acqua sollevata e consigliano di attivare la modalità “Bagnato”, che addolcisce le reazioni dell’auto. I prezzi partono da 132.571 euro per la 911 Targa 4 e 148.431 per la 4S.