La Hyundai i20 WRC arriva in Lapponia a bordo di un tir che la scarica a terra tra la neve svedese in un silenzio assordante. Da lì inizia il divertimento puro con il pilota ufficiale Hyundai Neuville alla guida della "piccola" macchina da guerra coreana. La i20 mostra tutto il suo potenziale sul ghiaccio e il video scorre veloce sulle prodezze del pilota alla guida in una luminosa alba artica tra gli alberi e i dossi della impenetrabile tundra. "E' una vettura mito divertente e facile da guidare" commenterà al termine del test il pilota belga che proprio con la vettura coreana da battaglia nel campionato del mondo rally WRC.