Qooder propone la mobilità alternativa

In questa fase 2 nella quale l'Italia cerca di rimettersi in moto, Qooder offre dei nuovi incentivi per l'acquisto dei suoi mezzi a 2 e 4 ruote. Dopo settimane di obbligo a rimanere isolati con tutti gli esercizi commerciali e i siti industriali chiusi, ora in tutti i Paesi si alleggeriscono le restrizioni. Sarà una nuova vita e una nuova mobilità perché è difficile pensare di poter regolamentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico in superficie o l'accesso ai vagoni delle metropolitane, secondo i dettami imposti dalle norme di sicurezza. È inevitabile così il ritorno all’utilizzo dei mezzi privati: automobile, scooter e moto ed è altrettanto inevitabile che con l’uso massiccio dell’automobile si torni ad avere problemi di traffico, di parcheggio e di inquinamento. Il 4 ruote Qooder viene proposto con un canone molto vantaggioso pari a €109.90 al mese con anticipo zero e prima rata a settembre. QV3 è offerto a €79.90 al mese, sempre con zero anticipo e prima rata a settembre. Oxygen, il 2 ruote elettrico della gamma, viene presentato con un canone da €36,50 al mese (prezzo valido con sconto ecobonus/rottamazione), sempre zero anticipo e prima rata a settembre.