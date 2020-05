Fiat 500 e Panda ibride a prova di Covid

Il gruppo Fca è partito con un’iniziativa, dobbiamo dirlo, davvero interessante e, fino a questo momento, rarissima nel settore auto. Il mostro che sta distruggendo le nostre abitudini, la nostra vita sociale, stando al dettato dei virologi, può annidarsi sulle superfici e, sotto forma di aerosol, galleggiare nell’atmosfera per qualche minuto. Visto che si sta riaprendo, che in molti ricominciano ad usare l’auto e la useranno sempre di più, in quanto sicuramente il mezzo più sicuro, Fiat 500 e Panda, negli ultimi allestimenti in configurazione ibrida, sono disponibili con un pacchetto igienizzante e con un finanziamento ad anticipo “0”, ma andiamo per ordine. Il pacchetto proposto si chiama “D-Fence”, che suona un po’ come “Difesa”, ma deriva dell’inglese, dove “D” sta per Drive e “Fence” significa Recinto. L’intento è chiaro e si realizza grazie a 3 dispositivi: un primo filtro aria ad alta pressione, in grado di purificare l’aria esterna, eliminando anche il 100% degli allergeni; un altro filtro interno HEPA (simile a quello in dotazione sugli aerei), che cattura microparticelle e batteri; una lampada UV, che igienizza le superfici interne dell’auto, sterilizzandole al 99%. Questo pacchetto, che dovrebbe essere esteso anche ad altri prodotti, come anticipato è in dotazione a 500 e Panda ibride, per le quali Fiat ha studiato un’offerta finanziaria super intrigante: 3 e 4 euro al giorno (il costo dell’auto), niente anticipo e prima rata posticipata al prossimo anno.