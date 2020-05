Finalmente il nuovo Suv Peugeot 2008

Arriva l'ultima generazione del fortunatissimo Suv compatto della Peugeot: il 2008. La casa del Leone presenta la nuova generazione del che sarà disponibile anche in una versione completamente elettrica. Si tratta di un veicolo moderno e tecnologico, sviluppato sulla piattaforma modulare CMP Multi-energia che come nel caso della più piccola 208 accogliere tre diverse tipi di alimentazione: benzina, Diesel e 100% elettrica. Anche questo modello fa parte del Peugeot #Unboring The Future, dedicato alla transizione energetica. Lungo 4,30 m ed ha un passo di 2,60 m, riprende lo stile del SUV 3008 mentre davanti il frontale ricorda quello della nuova 208. Calandra possente e molto verticale, cofano scolpito da diverse nervature e le luci diurne a LED. Nel posteriore invece ritroviamo il triplo artiglio ed un doppio terminale di scarico cromato.