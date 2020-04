Citroen C5 Aircross Hybrid, si ricarica in due ore

La Citroen C5 Aircross è un Crossover lungo 4 metri e mezzo, estremamente versatile, disponibile anche in versione ibrida plug-in ed ora arrivano degli “Optionl” in grado di ottimizzarne la ricarica. Il modulo ibrido è quello utilizzato dal gruppo PSA già su altri prodotti: motore a benzina di 1.6 litri, 4 cilindri da 180 Cv (l’unico per cui si paga il bollo), accoppiato ad un elettrico da 110 Cv, con cambio automatico ad 8 rapporti, per una potenza complessiva di 225 Cv e coppia massima di 320 Nm. L’auto, in solo elettrico fa una cinquantina di km e, con il pieno di batteria, per 100 km consuma meno di 2 litri di carburante. Caratteristiche salienti dell’auto: nuovissime sospensioni dotate di smorzatori idraulici, che arrivano dal mondo delle competizioni e mantengono questa C5 super stabile, anche su fondi sconnessi e nuovi sedili, super comodi, realizzati con una particolare schiuma, sovrapposta in più strati. Oggi, la Citroen completa la dotazione dell’auto, con un cavo di ricarica monofase da 7,4 kW, che in abbinamento al caricatore OBC (On Board Charger) da 7 kW, mette in grado l’auto di ricaricarsi, completamente, in meno di 2 ore con colonnina pubblica o anche con la wall box domestica da 7,4 kW. Di serie, questa plug-in monta il cavo di ricarica T2 per presa domestica, abbinato al caricatore OBC 3kW, che necessita di una nottata, per una ricarica completa, per la precisione: circa 4 ore con presa 14 A di tipo Green’up™ Legrand e 7 ore con presa standard. La C5 Aircross Plug-in costa sui 40.000 euro e, per questi due nuovi optional di ricarica, ce ne vogliono altri 580 (iva inclusa).