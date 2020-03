La Kia Sorento mette la quarta

Quando arrivò sul mercato, nel 2002, era ancora l’era dei fuoristrada, la Sorento, infatti, rispecchiava in pieno quella filosofia progettuale. Sono passati gli anni e la Kia ha voluto dare una connotazione estremamente “Premium” alla sua quarta generazione di Sorento. L’auto ha a disposizione fino a 7 posti, distribuiti secondo il classico schema a 3 file di sedili e nasce sulla nuova piattaforma “N3”, il che gli ha permesso di adottare tutta una serie d’innovazioni tecnologiche, a partire dalle motorizzazioni. L’ingresso sul mercato, infatti, è affidato ad un nuovo ibrido (si attende l’arrivo della plug-in), basato sull’abbinamento del nuovissimo 1.6 benzina GDi da 180 Cv, con un elettrico da 60 Cv. Il benzina è dotato di un nuovo sistema di fasatura variabile delle valvole, che ne regola ogni singola apertura, il che dovrebbe regalare una notevole fluidità di funzionamento, ulteriormente accentuata dal cambio automatico a 6 rapporti a gestione elettronica. In totale, quest’auto ha a disposizione 230 Cv e 350 Nm di coppia massima. Parliamo un po’ di look: le linee risultano più tese e muscolose, soprattutto il frontale, con una nuova mascherina resa aggressiva dalla grossa presa d’aria ed il tutto è estremamente modernizzato da una struttura con sbalzi molto contenuti, nonostante un incremento della dimensioni: 4.810 mm di lunghezza (+10 mm) e ben 2.815 mm di passo (+35 mm). Questa configurazione, grazie anche al pacco batterie alloggiato sotto il pianale, regala un bagagliaio al top: dai 902 ai 2.085 litri per la 5 posti; dagli 813 ai 1.996 per la 7 posti. Sofisticatissimi gli interni, con strumentazione digitale, che insiste su uno schermo da 12,3 pollici, attaccato al display centrale da 10,25. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, siamo a livello “II” di guida autonoma. Fino a 180 km/h, l’auto è in grado di autoregolarsi, interagendo con sterzo, acceleratore e freni. Ci sono, poi, altri sistemi che aiutano in manovra, soprattutto a retromarcia. Non dimentichiamo che la trazione resta integrale ed in Kia non hanno voluto tralasciare l’aspetto della flessibilità di utilizzo: l’auto può essere settata su varie modalità di funzionamento e dovrebbe cavarsela bene anche su terreni difficili. Non ancora comunicato il listino prezzi.