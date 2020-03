Pazzesca edizione limitata dell'Audi E-Tron Sportback

L’Audi E-Tron è un’elettrica pura, un Suv che richiama gli stilemi della Q8: 4.901 mm di lunghezza, con una capacità di carico che va dai 660 ai 1.720 litri. Ora arriva dai concessionari in una speciale “Edition One”, realizzata in soli 500 esemplari, sulla piattaforma della “55”. Esteticamente, sembra di essere al cospetto di un normalissimo Suv, si notano solo gli specchietti retrovisori a telecamera, che trasmettono le immagini su due minischermi interni. L’auto monta due motori elettrici: uno da 190 Cv sull’asse posteriore ed uno da 170 sull’anteriore, per una potenza complessiva, che dovrebbe essere di 360 Cv, ma la funzione “Boost”, per 8 secondi, la porta a 408, con una corposa coppia di 644 Nm, raggiungibile in 250 millisecondi. In quanto a prestazioni, parliamo di uno 0-100 da 5,7 secondi, ma garantiamo che, schiacciando tutto (l’abbiamo testa in tempi ancora non sospetti), l’auto t’incolla letteralmente al sedile. La risposta della E-Tron si può settare su 7 modalità, più o meno sportive e ce n’è anche una per terreni difficili, che la alza un pochino. In presenza di centraline a corrente continua da 150 kW, le batterie si ricaricano, all’80%, in meno di mezz’ora, ma la E-Tron si può ricaricare anche con prese casalinghe da 11 e 22 kWh. Questa edizione speciale, di serie, monta: sospensioni pneumatiche adattive, cerchi da 21”, proiettori a led con funzione matrix, dotazione di sicurezza al top con tutti i pacchetti per l’assistenza al parcheggio ed un infotainement da paura. Il prezzo è di 117.000 euro (nelle concessionarie dal secondo trimestre dell’anno)