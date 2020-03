Pazzesca McLaren 620R, la GT4 da strada

Benvenuti nel mondo dei sogni, lì dove solo alcune case possono far sposare immaginazione e realtà. La nuova McLaren 620R definisce la versione omologata da strada della vettura da corsa McLaren GT4. McLaren annuncia la 620R, la prima vettura della sua classe a vantare delle vere credenziali che arrivano dal mondo delle competizioni, in un pacchetto omologato da strada. Una serie limitata della coupè – di sole 350 unità – vede l’evoluzione delle specifiche da corsa della McLaren 570S GT4 in modo da offrire un’esperienza da vettura da gara sia su pista che su strada. McLaren ha riscosso un grande successo successo nelle gare GT con le squadre del Customer Racing, e nelle recenti stagioni la 570S GT4 è stata lo strumento ideale per aggiungere molti trofei in bacheca. Dal suo debutto nel 2017, la vettura è stata la GT da competizione costruita da McLaren con il maggior numero di successi, conquistando più vittorie e podi di qualsiasi altra vettura ad oggi; nel 2019, la 570S GT4 ha gareggiato in campionati in quattro continenti. Oggi la 620R, modello della Sports Series propone condensa le esperienze sportive, in un prodotto omologato da strada ma ugualmente pronto per scendere in qualsiasi momento in pista. Inevitabilmente destinata a diventare un raro pezzo da collezione, grazie alla sua produzione in serie limitata – celebra i brillanti risultati della 570S GT4. La McLaren 620R è una proposta unica, che offre un’esperienza puramente sportiva in una autentica vettura da strada: ha l’aspetto di una vettura da competizione, si guida come una vettura da corsa, si comporta come una vettura da corsa e sembra di guidare una vettura da corsa. La produzione della 620R è limitata a 350 esemplari, tutte costruite a mano presso il McLaren Production Centre a Woking, Surrey. La produzione inizierà a gennaio, ed ogni vettura avrà un prezzo base di 307.500€ IVA inclusa per il mercato italiano; per coloro che acquistano la vettura in Europa o Stati Uniti, il prezzo include una giornata in pista accompagnato da piloti professionisti denominato, Pure McLaren Track Day.