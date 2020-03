Ecco la nuova one-off Fiat 500 Armani

Giorgio Armani sale in auto con il modello one-off FIAT 500 Armani. L’automobile, elettrica ed ecosostenibile, è stata progettata in collaborazione con FIAT e fa parte di un progetto benefico a sostegno di Earth Alliance, l’organizzazione non profit fondata da Leonardo DiCaprio, che combatte il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità nel mondo La macchina, esemplare unico, sarà infatti messa all’asta insieme ad altre due interpretazioni di Fiat 500 realizzate rispettivamente da Bulgari e Kartell. Fiat 500 Armani celebra stile, creatività e artigianalità: è l’automobile ideale per una città ideale. La sua costruzione basata sui principi di sostenibilità - naturale, riutilizzato e riciclato - porta la firma dello stilista che le conferisce la sua inconfondibile impronta. A partire dal colore e dalla finitura: carrozzeria in metallo, parzialmente incisa con la tecnologia laser a richiamare un tessuto, dal colore grigio verde effetto seta che, grazie alla sua innovativa tecnologia anti inquinamento e anti batterica, aiuta a purificare l’aria. Dotata di capote in tessuto, personalizzato con logo ‘GA’ così come i cerchi in lega, ha gli interni in pelle naturale di origine controllata e tessuto in lana, e inserti di legno rigenerato con dettagli in alluminio.