Volvo V60 T8: ibrida e veloce

Oggi affrontiamo un argomento interessante: quello delle

ibride plug-in (si ricaricano tramite presa e consentono un

discreto utilizzo in solo elettrico). Abbiamo girato un bel po’,

tra Roma e dintorni, con una super lussuosa: Volvo V60 T8 AWD R-

Design. Vediamo qualche numero: lunghezza 4.76 metri, bagagliaio

da 529 a 1.441 litri, motore termico di 2.0 litri da 303 Cv

accoppiato ad un elettrico da 87 Cv, cambio automatico ad 8

rapporti. Siamo in presenza di una Station Wagon, bella filante ed

assettata, una tipologia di auto che, a nostro avviso, ha ancora

tanto da dire, soprattutto a chi macina chilometri, tanti

chilometri, perché offre performance e sicurezza di guida, ben

superiori a quelle di un Suv. La nostra V60, poi, è una R-Design,

davvero piena di elettronica. L’auto parte in elettrico e, se non

si pigia troppo, prosegue in elettrico, ad emissioni “0”, per una

quarantina di chilometri. Ovviamente, se si parte con la batteria

carica, si consuma davvero pochissimo ( si superano i 40 km con un

litro), ma quando la scintilla finisce e si gira con il termico,

l’auto scende a più miti consigli e dipende tutto dal piedino. Una

cosa è certo, quest’auto, per dirla alla romana, è una vera

“Scheggia”. Non solo va forte ed è perfettamente insonorizzata, ma

sta anche in strada alla grande. Il costo della nostra versione è

di circa 75.000 euro, unico handicap: acquistatela se avete un

punto di ricarica o un box privato.