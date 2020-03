Mercedes GLS il suv è lusso

Il GLS è il top della gamma Suv Mercedes, in tutti i

sensi, sia per allestimenti, che per dimensioni, non per nulla

viene prodotto in America (Alabama), dove, dal 2006 ad oggi, ha

venduto più di 550.000 unità. Questa nuova versione cresce

ulteriormente: 5.207 mm di lunghezza (+77), 3.135 di passo (+60),

1.956 di larghezza (+22) ed 1.823 di altezza (-27). Di serie, c’è

spazio per 7 passeggeri “Adulti” e belli grossi: in terza fila

stanno comodi anche omoni di oltre 1.94. L’impianto elettrico è a

48 Volt, il che ha consentito d’infilare, in questa maxi camera

con vista (c’è anche un tettone panoramico di 1.0 mq) su 4 ruote,

davvero di tutto. Oltre alla normale, infinita dotazione di app

elettoniche per sicurezza e comfort, qui c’è un sistema che legge

la strada, s’interfaccia con le sospensioni airmatic (di serie) e

regola l’assetto di conseguenza. Le sospensioni, poi, seguono

l’andatura della curva, inclinandosi di lato, in modo da rendere

il bestione molto agile. C’è anche il pacchetto off-road, con:

software per il fuoristrada, rapporto ridotto, sistema di

controllo velocità in discesa e possibilità di alzare l’auto su

tre livelli (30, 60 e 90 mm). Questa ultima capacità è sfruttata

anche: per abbassare la soglia di carico (il bagagliaio va dai 470

ai 2.400 litri e tutti i sedili si abbattono automaticamente con

un pulsante) e per mettere il GLS in fase di lavaggio (si alza al

massimo, per consentire di rimuovere fango e sporcizia, accumulata

sotto). La gamma motori comprende 3 unità, tutte, ovviamente, Euro

6-D: due turbodiesel elaborati sullo stesso blocco di 3.0 litri, 6

cilindri in linea, da 286 e 330 Cv, con 600 e 700 Nm di coppia

(davvero tanti); un benzina Ibrido, su base V8 di 4.0 litri

(dotato di sistema che esclude 4 cilindri quando non serve

potenza), da 489 Cv e 700 Nm di coppia, cui vanno aggiunti altri

22 Cv elettrici e 250 Nm. Tutti gli allestimenti escono con cambio

automatico a 9 rapporti e sistema di trazione integrale 4-matic.

Noi abbiamo strapazzato a dovere un 330 turbodiesel: è

silenziosissimo, spinge tanto ed i consumi si sono assestati sui

7.5 litri per 100 km. I prezzi vanno dai 94.660 ai 120.910 euro.

Per i più esigenti, poi, è in arrivo l’allestimento Maybach.