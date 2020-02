Incredibile Peugeot 3008 plug-in

Le auto plug-in (quelle che hanno una buona autonomia in solo elettrico e si ricaricano tramite cavo), stando anche alle ultime uscite istituzionali, sono le uniche che potranno godere di un trattamento, diciamo, di favore, con bonus fiscali (fino a 6.000 euro) e tanto altro. A Milano, ad esempio, possono circolare nel centro storico. Fatto sta che la Peugeot ha completato la gamma 508 e 3008, con versioni, per l’appunto, ibride in grado di ricaricarsi tramite cavo. Lo schema dell’alimentazione è sostanzialmente lo stesso: benzina da 180 Cv, con un motore elettrico da 110, montato sull’anteriore, per 508 e 3008 2WD (225 Cv in totale); stesso 1.6 benzina, ma portato a 200 Cv e due motori elettrici da 110 Cv (uno sull’anteriore, uno sul posteriore), per la 3008 4WD (300 Cv in totale).

Tutte le versioni adottano un ottimo automatico ad 8 rapporti, dotato di paddles al volante. Tra le tante modalità di settaggio, la 4WD ha anche l’integrale, coronato dal sistema di ritenuta della velocità in discesa, che gli consente di percorrere brutte pendenze, in tutta sicurezza. Abbiamo testato le auto davvero in ogni modo possibile. La 3008 4WD l’abbiamo strapazzata anche su un percorso abbastanza impegnativo ed abbiamo constato, che è in grado di andare in integrale, anche in solo elettrico. Una caratteristica davvero unica di queste auto, poi, è che quando vanno in modalità a “0” emissioni, lo segnalano all’esterno, tramite una spia luminosa (non si bara). La 508 da 225 Cv già va più che bene, ma la 3008 è davvero divertente. Messa in sport, spinge come una dannata e si comporta egregiamente anche su misto, nonostante altezza da terra e mole. Per ricaricare la batteria, servono: 7 ore, con una presa standard da 1,8 kW, 4 ore con una wallbox da 3,2 kW ed un paio d’ore, con quella da 7,4 kW. Con una 508, viaggiando in autostrada e misto, abbiamo fatto intorno ai 18 km a litro, con la 3008 da 300 Cv intorno ai 16 (ma spingendo senza ritegno).

L’elettronica è davvero al top. Le versioni a trazione anteriore, sono disponibili in tre allestimenti, la 3008 4WD, solo nei due più prestigiosi. I prezzi vanno dai 44.430 ai 51.930 euro.