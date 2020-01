LA PROVA DELLA SETTIMANA

Oggi parliamo di una piccola belva, una di quelle auto nate per il puro divertimento di guida, ma anche in grado di assicurare un tranquillo utilizzo quotidiano (basta non farsi prendere la mano). La Ford, ormai da qualche anno, ci regala continuamente mezzi in grado di suscitare forti emozioni e la Fiesta ST ne è l’esempio classico. Veniamo subito al sodo: sotto il cofano c’é un super 3 cilindri, di 1.5 cmc, capace di 200 Cv, con 290 nm di coppia massima, su base di trazione anteriore ma, udite, udite, con un bel differenziale autobloccante meccanico. Questo EcoBoost è un 12 valvole, con sistema di fasatura variabile, tutto in alluminio, in grado di disattivare uno dei cilindri, quando si va piano. La nostra St spinge davvero forte ed anche il cambio manuale contribuisce ad accentuare la sensazione di strapotenza. L’auto può essere settata su: normal, sport e track (si disattiva tutto), inoltre c’è il Launch Control, che ti proietta da 0 a 100 in 6,5 secondi. Che dire: in strada, in normal e su percorso misto, si riescono a fare anche i 16 km/litro, ma in circuito è un’altra cosa. L’auto, in track, è davvero incollata all’asfalto, merito anche di nuove molle (brevettate Ford) e di un assetto estremamente performante. Costa circa 26.000 euro.