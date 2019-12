La 2008 nasce sulla piattaforma CMP, che consente una grossa flessibilità produttiva, ecco perché, fin da subito, sarà disponibile con motorizzazioni benzina, diesel ed anche in versione puramente elettrica. I piccoli Suv, di segmento «B», qui da noi vanno alla grande e rappresentano il 46% del proprio settore di appartenenza, che di suo copre quasi il 50% del mercato. Tanta roba insomma e la Peugeot ha reinterpreto questo Suv in chiave 208: tecnologico e stiloso. L’auto guadagna 15 cm in lunghezza, 4.30 metri in totale, cresce anche il bagagliaio che, con tutti i sedili su, offre 434 litri ed internamente compare lo stesso quadro strumenti della sorella più piccola, che proietta le informazioni in 3 D; tanta elettronica per la sicurezza, mediata direttamente dalla sorellona 508, che la pone a livello «2» di assistenza alla guida. Vediamo subito i motori, tutti Euro 6 D-Temp: 3 benzina, derivati dallo stesso blocco 3 cilindri, di 1,2 litri, da 100, 130 e 155 Cv; 2 diesel, nati da un nuovissimo progetto di 1.5 litri, da 100 e 130 Cv. Il 155 benzina ed il 130 diesel, sono abbinati ad un ottimo automatico ad 8 raporti EAT, disponibile come optional anche sul 130 benzina. Poi c’è l’elettrica, da 136 Cv, ma ci torneremo su, con un test specifico. Disponibile con grip control, il sistema Psa che aiuta su terreni difficili.

L’abito esterno è davvero elegante e gli interni sono decisamente premium, con un impianto Focal, che ha tanto da dare. Partiamo a bordo di una 155 Cv benzina (2008 è l’unica del gruppo ad adottarlo) ed è sorprendentemente fluido ed anche abbastanza cattivo. Tra il 130 ed il 155, dobbiamo dirlo, c’è tanta differenza. Se dai giù in sport l’auto schizza via decisa. L’assetto è a prova di misto stretto ed i consumi, garantiamo non ci siamo risparmiati, tra urbano ed extraurbano, si sono assestati sui 15 litro. Con il 130 diesel, invece, si sta tranquillamente sui 20. In Peugeot voglio parlare solo di costo di utilizzo, ma noi un’indicazione «old syle» la diamo lo stesso: i prezzi partono dai 21.000 euro.