Charlize lancia la nuova moda, tutte pazze per il bob

Da Charlize Theron a Elodie, tutte pazze per il taglio corto. Oltreoceano lo chiamano bowl cut, da noi bob o taglio a scodella. Meravigliosa Charlize che ha sfoltito la sua chioma bionda per le riprese di Fast & Furious 9. Bellissima la cantante ex Amici Elodie che ha sfoggiato il suo look a caschetto sui rotocalchi rosa estivi (in barca con il fidanzato Marracash e con l'amico Mahamood). Sono tante le donne al di qua dell'oceano che hanno scelto l'acconciatura maschile più femminile che c'è. L'hair stylist romano Roberto Carminati ha una carrellata di clienti vip che hanno scelto, nel corso degli anni, questo tipo di pettinatura. L'ultima in ordine di tempo è Valentina Bisti, giornalista e volto di Uno mattina. Ma ci sono anche il vicepresidente della Camera Mara Carfagna, l'ex Miss Italia Daniela Martani, l'ex hostess Alitalia e poi gieffina Daniela Martani, Roberta Capua, Alessandra Martines. "Almeno una volta nella vita - spiega Carminati - le celebrità di tutto il mondo decidono di darci un taglio. Io ho avuto l'onore e il piacere di sperimentare questa evoluzione del carrè, in versione più corta, su donne famose e bellissime. Biondo o nero non importa, l'importante è che sia bob". S'è convertita, anche se a metà, anche Ilary Blasi. Per lei solo una parrucca. Ma, naturalmente, cortissima.